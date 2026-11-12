Исторический музей в Атланте повесил на своем здании флаг Российской Федерации, чтобы почтить память ушедшего из жизни посла России в США Александра Дарчиева.

Музей в Атланте поместил на свое здание флаг России, чтобы почтить таким образом память посла РФ в США Александра Дарчиева, скончавшегося несколько дней назад. Такое сообщение распространила миссия РФ в Вашингтоне.

"В связи с безвременным уходом из жизни посла России в США А. Н. Дарчиева исторический музей города Атланты Millennium Gate по инициативе председателя комиссии США по изящным искусствам Родни Кука-младшего вывесил российский флаг на своем здании"

- дипмиссия России в Америке

В сообщении поясняется, что дипломат и Кук провели множество встреч. Они совместно разрабатывали и реализовали шаги для возобновления культурно-гуманитарных связей РФ и США, а также занимались популяризацией общих страниц истории двух стран.

Напомним, что Александр Дарчиев ушел из жизни 11 ноября, ему было 66 лет. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, причиной смерти стало хроническое заболевание. Скончался дипломат находясь в Москве.