Железнодорожные перевозки между Казахстаном и Китаем выросли на 8%

Казахстан и Китай нарастили грузовые железнодорожные перевозки на 8% с начала года. Рост грузоперевозок зафиксирован в обоих направлениях.

В январе-октябре этого года объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Китаем достиг 31,8 млн т, что превышает прошлогодние показатели за тот же период на 8%, следует из сообщения министерства транспорта РК.

В ведомстве отметили, что грузоперевозки выросли взаимно: из Китая в Казахстан на 9% (до 12,1 млн т), из Казахстана в Китай на 8% (до 19,7 млн т).

Перевозки осуществляются через пограничные переходы Достык и Алтынколь.

В целом железнодорожные грузоперевозки по Казахстану с начала года составили 279,2 млн т, что меньше на 1,1%, чем за тот же период прошлого года.