Байрактар раскрыл, почему АЭС в Турции строит именно Россия

Турция может полностью полагаться на российские технологии, а предложение Росатома было идеальным для первой в стране АЭС, рассказал Байрактар.

У Турции есть возможность полностью полагаться на технологии России, поделился министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар на форуме "Мировые атомные дни".

"Почему мы начали работать с Россией и именно с Росатомом? Росатом и русские технологии - это те технологии, на которые мы можем полностью полагаться, это просто без споров"

– Алпарслан Байрактар

Министр добавил, что турецкая сторона не могла отказаться от того предложения, которое сделал Росатом.

"То, что предложил нам Росатом в 2010 году, было просто конкурентоспособно, так что мы не могли отказаться. То, что предложил Росатом, - это было идеально для нас"

– Алпарслан Байрактар

При этом Турция не только полагается на РФ при строительстве атомной станции, но локализует процесс – сейчас локализованы уже более 50% процессов, связанных с АЭС "Аккую".

Первый энергоблок первой в Турции атомной станции планируется запустить в декабре.