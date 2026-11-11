Байрактар раскрыл, почему АЭС в Турции строит именно Россия

У Турции есть возможность полностью полагаться на технологии России, поделился министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар на форуме "Мировые атомные дни".
"Почему мы начали работать с Россией и именно с Росатомом? Росатом и русские технологии - это те технологии, на которые мы можем полностью полагаться, это просто без споров"
– Алпарслан Байрактар
Министр добавил, что турецкая сторона не могла отказаться от того предложения, которое сделал Росатом.
"То, что предложил нам Росатом в 2010 году, было просто конкурентоспособно, так что мы не могли отказаться. То, что предложил Росатом, - это было идеально для нас"
– Алпарслан Байрактар
При этом Турция не только полагается на РФ при строительстве атомной станции, но локализует процесс – сейчас локализованы уже более 50% процессов, связанных с АЭС "Аккую".
Первый энергоблок первой в Турции атомной станции планируется запустить в декабре.