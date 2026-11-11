Махачкалинское "Динамо" отправится на зимние сборы в Турцию

Игроки и тренерский штаб футбольного клуба "Динамо" Махачкала проведут зимние сборы в Турции. Об этом рассказал гендиректор махачкалинцев Шамиль Газизов.
Он подчеркнул, что команда выйдет из отпуска в первой половине января.
"Сборы проведем в Турции, с 13 января, если память не изменяет. Были и другие варианты, но Эмираты – для нас это дорого. И мы еще ни разу там не были"
– Шамиль Газизов
Он добавил, что Турция – это проверенный вариант, передает "РБ Спорт".
"Нас там все устраивает: отели, поля, соперники. Лучше не выбрать, так что пока будем в Турции"
– гендиректор "Динамо"
Напомним, после 14 туров "Динамо" Махачкала располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе динамовцев 16 очков. Последний перед зимней паузой, 17-й тур национального первенства, завершится 6 декабря. После этого клубы отправятся в отпуск.