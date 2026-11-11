Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" отправится на зимние сборы в Турцию

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Динамо" Махачкала проведет в Турции подготовку ко второй части чемпионата России. Команда соберется после отпуска в первой половине января.

Игроки и тренерский штаб футбольного клуба "Динамо" Махачкала проведут зимние сборы в Турции. Об этом рассказал гендиректор махачкалинцев Шамиль Газизов.

Он подчеркнул, что команда выйдет из отпуска в первой половине января. 

"Сборы проведем в Турции, с 13 января, если память не изменяет. Были и другие варианты, но Эмираты – для нас это дорого. И мы еще ни разу там не были"

– Шамиль Газизов

Он добавил, что Турция – это проверенный вариант, передает "РБ Спорт".

"Нас там все устраивает: отели, поля, соперники. Лучше не выбрать, так что пока будем в Турции"

– гендиректор "Динамо"

Напомним, после 14 туров "Динамо" Махачкала располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе динамовцев 16 очков. Последний перед зимней паузой, 17-й тур национального первенства, завершится 6 декабря. После этого клубы отправятся в отпуск. 

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