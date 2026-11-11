Ненефтегазовый экспорт вырос более чем на 20% в Азербайджане

Стоимость ненефтегазового экспорта Азербайджана за первые десять месяцев текущего года увеличилась почти на 21% относительно года прошлого.

Азербайджанский ненефтегазовый экспорт (не считая немонетарное золото) увеличился за период с января по октябрь 2026 года на 20,8% относительно аналогичного периода прошлого года до $3,6 млрд, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

В октябре-2026 стоимость ненефтегазового экспорта достигла $414,2 млн, на 23% превысив прошлогодний показатель.

Экспорт продовольственных товаров за этот месяц по стоимости составил $115,2 млн, непродовольственных (без учета немонетарного золота) - $280,7 млн, увеличившись почти на 30%.

Если говорить об отдельных группах товаров, то за октябрь значительнее всего выросла стоимость экспорта сахара и кондитерских изделий – она увеличилась в 2,4 раза, или на 137,6%. Алюминия и изделий из него было экспортировано на 39,2% больше, чем год назад. Рост стоимости экспорта изделий из черных металлов достиг 34%, жиров и масел – более чем на 27%, меди и медных изделий – почти на 25%, органических химических соединений - на 16,1%, хлопкового волокна - на 14,2%, овощей - на 11,6%, кофе и чая – почти на 11%, фруктов - на 6,7%.