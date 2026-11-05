Премьер-министр Армении прибыл с рабочим визитом в Турцию

Сегодня Никол Пашинян прибыл в Турцию для участия в климатическом саммите COP31, проходящем в Анталье.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

В Анталье Пашинян примет участие в саммите в рамках 31-й Конференции ООН об изменении климата (COP31), а также проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами.

Глава армянского правительства прибыл в Турцию после завершения рабочего визита во Францию, где накануне принял участие в Парижском форуме мира.

Напомним, что 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) проходит в Анталье с 9 по 20 ноября.