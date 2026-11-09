Армения останется в ОДКБ – Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, лидеры ОДКБ рассмотрят лишение Армении права голоса из-за долга, однако у Еревана остается право на коллективную безопасность.

Армения сохранит право на коллективную безопасность даже в случае лишения ее права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым по итогам совместного заседания.

"Хочу подчеркнуть, что даже после принятия этого решения (о лишении права голоса в ОДКБ - ред.) у армянских коллег фактически сохранятся все основные права по договору о коллективной безопасности, в том числе право на саму коллективную безопасность"

– Сергей Лавров

Также он отметил, что главы стран ОДКБ рассмотрят в среду проект решения о лишении Армении права голоса в органах организации из-за задолженности по взносам.

"Помимо конструктивных сюжетов, мы были вынуждены обсудить и вопрос о невыполнении Арменией своих обязательств по Уставу ОДКБ что касается ежегодных взносов в бюджет нашей общей организации"

– Сергей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Ереван уже с 2024 года не платит членские взносы.