Ремонт железной дороги компенсируют автобусами в Сочи

Железная дорога на участке Туапсе - Адлер будет закрыта на несколько дней на следующей неделе. Власти приняли решение ввести дополнительные автобусные рейсы в этом направлении.

Новые автобусные рейсы вводятся на несколько дней по маршруту Лазаревское – Сочи, чтобы компенсировать отсутствие на нем железнодорожного сообщения, соответствующее сообщение распространила пресс-служба администрации города-курорта.

В нем говорится, что из-за планового ремонта ж/д путей на участке от Туапсе до Адлера не будут ходить поезда сообщением Лазаревская – Сочи. Железная дорога будет закрыта 17-19 ноября, а также с девяти вечера 21 ноября до 9 утра 22 ноября.

"На период проведения работ отменено 47 рейсов и изменен маршрут для 20-ти, включая направления на Москву, Казань, Уфу, Владикавказ, Краснодар, Ростов-на-Дону, Саратов, Волгоград"

- администрация Сочи

Что касается пригородного сообщения, то шесть пар поездов будут следовать по укороченному маршруту: не Туапсе - Сочи/Аэропорт, а только до станции Лазаревская. Пригородные поезда Сочи - Сириус, Сочи - Аэропорт, Сочи - Роза Хутор будут курсировать в прежнем режиме.

"Прорабатывается усиление автобусного сообщения на время ремонтных работ, планируется сокращение интервала движения транспорта общего пользования на участке Лазаревское - Сочи и в обратном направлении"

- администрация Сочи