Выход Армении из СНГ опроверг генсек Содружества

Ереван не сообщал о намерениях выйти из состава СНГ, об этом рассказал Лебедев. Он отметил, что Никол Пашинян лично говорил ему, что Армения останется в СНГ.

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев сообщил, что в планах армянского руководства нет выхода из СНГ.

"Мне и лично премьер (Армении Никол Пашинян – ред.) говорил, и многие другие о том, что они остаются в СНГ. Мы ни одного заявления не слышали о том, что они собираются выходить"

– Сергей Лебедев

Так ответил генсек СНГ на полях международного форума по обеспечению коллективной безопасности на вопрос о том, есть ли у Армении планы выйти из СНГ, передает ТАСС.