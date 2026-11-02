Выход из ДНЯО вынесен на обсуждение парламента Ирана

Власти Ирана предложили Меджлису страны рассмотреть на своем заседании девять законопроектов о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку сведения об атомных объектах страны используются ей во вред.

На рассмотрении Меджлиса (парламента) Ирана находятся девять законопроектов о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): иранские парламентарии должны в кратчайшие сроки принять решение о продолжении соблюдения условий соглашения, заявил иранскому агентству Mehr депутат Моджтаба Зольнури.

"Меджлис должен, тщательно изучив этот вопрос, принять решение о продолжении участия Ирана в данном договоре"

- Моджтаба Зольнури

Причиной пересмотра членства ИРИ в ДНЯО стало то, что сведения о ее атомных объектах, выявляемые посредством проверок международных контролирующих структур, все чаще используются во вред страны, а инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) становятся "наводчиками" для определения целей возможных ударов, отметил парламентарий, передает ТАСС.

Еще один важный фактор - Иран выполняет все возложенные на него обязательства согласно документу, но не пользуется предусмотренными им правами, добавил Моджтаба Зольнури.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый военный конфликт против Ирана может привести к тому, что Исламская Республика выйдет из ДНЯО, предупредил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

Пока страна соблюдает все пункты ДНЯО, у нее есть 22 права, и для обсуждения ядерной программы Ирана США должны обеспечить реализацию всех этих прав, которые гарантированы стране по ДНЯО, отметил Резаи.