Президент Азербайджана ожидает скорой нормализации отношений с Арменией

Процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном вскоре приведет к конкретным результатам, заявил сегодня в Шуше в ходе совместных заявлений для прессы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Сегодня между Арменией и Азербайджаном уже идет процесс нормализации отношений, и я надеюсь, что этот процесс приведет к конкретным результатам. Уже более года прошло с тех пор, как Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение, однако окончательные подписи под ним пока не поставлены"
- Ильхам Алиев
Проект TRIPP ("Маршрут Трампа" или Зангезурский коридор) позволит разблокировать транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении, передает РИА Новости.
Напомним, ранее мы писали о том, что власти Армении не стали откладывать "в долгий ящик" старт реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" и уже начали работы по этому проекту, заявил сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян.
Власти страны не хотят терять время, и как только будет сформирована компания по развитию TRIPP, правительство передаст ей уже выполненные работы, - пояснил армянский премьер.