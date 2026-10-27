Президент Азербайджана ожидает скорой нормализации отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня на пресс-конференции по итогам официальной встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше заявил о надежде на конкретные результаты нормализации отношений Баку и Еревана.

Процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном вскоре приведет к конкретным результатам, заявил сегодня в Шуше в ходе совместных заявлений для прессы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня между Арменией и Азербайджаном уже идет процесс нормализации отношений, и я надеюсь, что этот процесс приведет к конкретным результатам. Уже более года прошло с тех пор, как Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение, однако окончательные подписи под ним пока не поставлены"

- Ильхам Алиев

Проект TRIPP ("Маршрут Трампа" или Зангезурский коридор) позволит разблокировать транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Армении не стали откладывать "в долгий ящик" старт реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" и уже начали работы по этому проекту, заявил сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян.

Власти страны не хотят терять время, и как только будет сформирована компания по развитию TRIPP, правительство передаст ей уже выполненные работы, - пояснил армянский премьер.