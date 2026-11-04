На платформе "Чыраг" нефтедобыча достигла 108 млн т

С момента запуска платформы "Чыраг" в азербайджанском секторе Каспия было добыто почти 108 млн т нефти и 25 млрд куб м газа.

Около 108 млн т нефти и 25 млрд куб м природного газа было добыто на морской платформе "Чыраг" с момента открытия блока азербайджанских месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

Отмечается, что данные охватывают период с 7 ноября 1999 года по 1 ноября 2026 года.

В ведомстве напомнили, что с 7 ноября исполнилось 29 лет с начала добычи первой нефти на платформе "Чыраг", расположенной на блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Напомним, ранее BP-Azerbaijan сообщили о том, что в январе-сентябре 2026 года среднесуточная добыча нефти на платформе составляла 18,8 тыс баррелей.