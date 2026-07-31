Ильхам Алиев открыл центр профессионального образования в Шуше

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Шушинского государственного центра профессионального образования. Здание открылось после капитального ремонта.
Работы по ремонту центра профобразования начались в марте прошлого года. Здание рассчитано на 360 учащихся.
В рамках проекта обновления образовательного учреждения организованы 9 мастерских, 3 учебно-производственных участка. Также открыты мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов, лаборатории, кабинеты информатики.
На территории центра расположено пятиэтажное общежитие с актовым залом, библиотекой, комнатами отдыха и фитнеса.
Сообщается, что образовательное учреждение станет важным элементом системы подготовки квалифицированных специалистов на освобожденных территориях Азербайджана.