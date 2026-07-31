Вестник Кавказа

Ильхам Алиев открыл центр профессионального образования в Шуше

Ильхам Алиев открыл центр профессионального образования в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Президент АР открыл государственный центр профессионального образования в Шуше. Образовательное учреждение будет готовить специалистов для освобожденных территорий Азербайджана.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Шушинского государственного центра профессионального образования. Здание открылось после капитального ремонта. 

Работы по ремонту центра профобразования начались в марте прошлого года. Здание рассчитано на 360 учащихся. 

В рамках проекта обновления образовательного учреждения организованы 9 мастерских, 3 учебно-производственных участка. Также открыты мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов, лаборатории, кабинеты информатики.

На территории центра расположено пятиэтажное общежитие с актовым залом, библиотекой, комнатами отдыха и фитнеса.  

Сообщается, что образовательное учреждение станет важным элементом системы подготовки квалифицированных специалистов на освобожденных территориях Азербайджана.

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