Почти 150 тыс жителей Чечни и Дагестана получили выплаты после паводков

Компенсационные выплаты получили 148 тыс человек, пострадавших от весенних подтоплений в Дагестане и Чечне, сообщает МЧС РФ.

Всего 148 тыс жителей республики Дагестан и Чеченской Республики получили выплаты в качестве компенсации после подтоплений в результате весенних паводков, сообщает пресс-служба МЧС России.

Также отмечается, что в Чеченской Республике возобновили выплаты тем гражданам, кто еще не успел их получить.

Также в ведомстве сообщили, что заявления на сертификаты для капитального ремонта или строительства жилья, утраченного из-за наводнений, все еще продолжают поступать.

На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС особое внимание уделили выплатам на восстановление жилья.

Премьер-министр Республики Дагестан Магомед Рамазанов отметил, что в регионе были повреждены свыше трех тыс домов и участков.

Отдельно он уделили внимание повреждениям в столице республики — Махачкале.

Председатель правкомиссии Александр Куренков "потребовал от федеральных и региональных властей действовать оперативно и своевременно выполнять все обязательства перед пострадавшими", отмечается в сообщении.