Вестник Кавказа

Газоснабжение восстановлено в селах Буйнакского района в Дагестане

Газоснабжение восстановлено в селах Буйнакского района в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария оставила без газа жителей нескольких сел в Буйнакском районе. К настоящему времени аварийно-восстановительные работы завершены.

В Дагестане восстановили подачу газа жителям четырех населенных пунктов Буйнакского района. Об этом сказано в сообщении, распространенном 6 ноября Главным управлением МЧС России по региону.

Уточняется, что подача газа возобновлена в полном объеме.

"По состоянию на 14:30 мск 6 ноября аварийно-восстановительные работы в Буйнакском районе завершены, газоснабжение восстановлено в полном объеме"

– пресс-служба

Ранее сегодня в результате ДТП в Буйнакском районе получил повреждение газопровод высокого давления. Из-за этого временно остались без газа жители четырех населенных пунктов. 

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