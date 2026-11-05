Газоснабжение восстановлено в селах Буйнакского района в Дагестане

Авария оставила без газа жителей нескольких сел в Буйнакском районе. К настоящему времени аварийно-восстановительные работы завершены.
В Дагестане восстановили подачу газа жителям четырех населенных пунктов Буйнакского района. Об этом сказано в сообщении, распространенном 6 ноября Главным управлением МЧС России по региону.
Уточняется, что подача газа возобновлена в полном объеме.
"По состоянию на 14:30 мск 6 ноября аварийно-восстановительные работы в Буйнакском районе завершены, газоснабжение восстановлено в полном объеме"
– пресс-служба
Ранее сегодня в результате ДТП в Буйнакском районе получил повреждение газопровод высокого давления. Из-за этого временно остались без газа жители четырех населенных пунктов.