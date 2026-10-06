Вестник Кавказа

Российская независимая соцсеть ПИТЧ с бесплатными звонками открыла регистрацию в Азербайджане и Грузии

"Вестник Кавказа"
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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теперь присоединиться к ней можно с азербайджанскими и грузинскими номерами.

Российская независимая социальная сеть ПИТЧ открыла регистрацию новых пользователей с мобильными номерами Азербайджана и Грузии. Кроме того, присоединиться к сообществу теперь могут и граждане Республики Беларусь.

Основатель социальной сети, российский предприниматель Григорий Калиниченко рассказал «Вестнику Кавказа», что этот шаг должен помочь жителям разных стран переписываться и звонить друг другу свободно и без барьеров:

За два года работы в России ПИТЧ зарекомендовал себя надежной, предсказуемой и удобной независимой площадкой для общения людей из разных уголков нашей страны. Сейчас мы выходим на международный рынок. Для нас это не только бизнес-план, но и важный шаг навстречу пожеланиям пользователей. Сегодня людям как никогда важно оставаться на связи с близкими и друзьями, невзирая на расстояния, границы и всяческие барьеры

По словам бизнесмена, соцсеть планирует и дальше осваивать новые рынки, предоставляя услуги звонков и обмена сообщениями во все большем количестве стран.

  • ПИТЧ доступен на мобильных устройствах всех популярных систем, и работает в поддерживаемых странах без VPN и сложных настроек.
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