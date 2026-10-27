Китай ждет рекорда по грузоперевозкам в Европу через Азербайджан

Китай нарастил контейнерные грузоперевозки по железной дороге по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в Европу через Азербайджан до рекордных значений

Количество контейнерных поездов, следующих из КНР в Европу через Азербайджан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), в 2026 году могут выйти на рекордные показатели, заявила в Баку посол Китая в Азербайджане Лу Мэй.

"Контейнерные поезда, следующие из Китая в Европу по Транскаспийскому маршруту, обеспечивают значительный грузопоток по Среднему коридору, способствуя поддержанию стабильности глобальных производственных и логистических цепочек"

- Лу Мэй

Помимо этого, Китай остается крупнейшим поставщиком продукции в Азербайджан, и этот показатель продолжает расти: в январе – сентябре текущего 2026 года он составил $3,459 млрд, увеличившись на $59,4 млн (1,7%), говорится в сообщении, передает Sputnik Азербайджан.

Напомним. ранее мы писали о том, что транзитные перевозки через Азербайджан вышли на рекордный уровень, превысив показатель 12 млн т, рассказали в министерстве цифрового развития и транспорта АР.

Объем таких перевозок оказался на рекордном за последние пять лет уровне, выросши почти на 15% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом транзитные грузоперевозки "Восток-Запад" увеличились более чем на 20%, "Север-Юг" - на 19%.