Эрдоган планирует посетить Азербайджан 8 ноября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается совершить визит в Азербайджан 8 ноября – на День Победы в Отечественной войне Азербайджана.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен 8 ноября, в День Победы Азербайджана в 44-дневной войне, совершить визит в Баку. Об этом глава государства рассказал в беседе с журналистами.

"8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы. Я тоже, если не возникнет чрезвычайных обстоятельств, планирую 8 ноября посетить Азербайджан. Даст Бог, этот визит даст нам возможность предпринять необходимые шаги"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Он пояснил, что уже провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, по распоряжению Эрдогана в Азербайджан были направлены руководитель разведывательной службы и глава МИД.

"Кроме того, в этот период телефонная дипломатия велась и продолжает вестись как с Ильхам беем, так и между нашими супругами. Они тоже придают очень большое значение Дню Победы, который отмечается 8 ноября"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции обратил внимание на особый характер отношений Анкары и Баку, которые представляют собой нечто гораздо большее, чем классические дипломатические связи.

Он пояснил, что неразрывная общность Турции и Азербайджана является результатом общей истории, культуры, и судьбы, а также, если будет угодно Богу, общего будущего.

"С Божьей помощью нет ни одного препятствия, которое не смогло бы преодолеть братство Турции и Азербайджана"

- Реджеп Тайип Эрдоган