Турция названа крупным рынком сбыта российской пшеницы

Турция – один из основных рынков сбыта российской сельскохозяйственной продукции, заявил президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
Об этом он рассказал на полях форума АЭИ "Международный день торговли – 2026".
Леер отметил, что в прошлом году Россия экспортировала в Турцию "продукцию АПК на $3,8 млрд, что на 9% больше, чем годом ранее, а физический объем поставок превысил 12 млн т".
По его словам, самой популярной продукцией для турецкого рынка остаются российские пшеница и подсолнечное масло, сумма экспорта которых в 2026 году составила $1,2 млрд и $1,1 млрд соответственно.
Кроме того, по словам президента АЭИ, в топ-5 крупнейших товарных категорий также вошли "отруби на $322 млн, зернобобовые на $296 млн и жмых со шротом на $178 млн".
"Турецкое направление позволяет российским компаниям развивать не только экспорт зерна, но и сбыт растительных масел, кормового сырья и другой продукции агропромышленного комплекса"
– Артур Леер
Результаты сельхозсезона 2025-2026 годов показывают, что поставки российской пшеницы в Турцию увеличились в 2,2 раза, примерно до 7,3 млн т, пишет РИА Новости.