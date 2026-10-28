Грузия стремится к укреплению связей с РФ – Кобахидзе

Власти Грузии считают своей целью укрепление связей с Россией по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Тбилиси ставит перед собой цель укрепить торгово-экономическое и гуманитарное партнерство с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

В ходе общения с представителями СМИ он обозначил, что у Грузии нет враждебной риторики в отношении России.

"Нашей целью естественно является укрепление наших каналов коммуникации с РФ. Мы работаем по разным направлениям, в том числе по торгово-экономическим связям, гуманитарным вопросам"

– Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер отметил, что развитию диалога между странами способствует и новый спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам отношений с Россией Георгий Зурабишвили.

"Я хочу сказать, что господин Георгий Зурабишвили уже очень эффективно начал работу и работа в этом направлении продолжится"

– Ираклий Кобахидзе