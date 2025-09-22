"Интервидение" в Саудовской Аравии пройдет в 2027 году

Швыдкой сообщил, что второе "Интервидение", как и планировалось, пройдет в Саудовской Аравии. При этом "будет перенос по срокам" проведения конкурса – он пройдет в 2027 году.

Второй международный музыкальный конкурс "Интервидение" состоится не в этом, а в следующем году, поделился спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Сейчас идут переговоры с нашими коллегами в Саудовской Аравии. Думаю, что будет определенный перенос по срокам, но оно ("Интервидение") будет"

– Михаил Швыдкой

Ранее планировалось, что второе "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии в 2026 году.

Первый конкурс "Интервидение" прошел в столице России в сентябре 2025 года. Участие в нем приняли исполнители из 23 стран, победа досталась участнику из Вьетнама Дык Фуку.

Саудовская сторона ранее подтвердила намерение провести у себя следующий музыкальный конкурс, однако точные даты пока не определены, сообщил на прошлой неделе замглавы МИД РФ Александр Алимов, передает РИА Новости.