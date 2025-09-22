"Интервидение" в Саудовской Аравии пройдет в 2027 году

Второй международный музыкальный конкурс "Интервидение" состоится не в этом, а в следующем году, поделился спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Сейчас идут переговоры с нашими коллегами в Саудовской Аравии. Думаю, что будет определенный перенос по срокам, но оно ("Интервидение") будет"
– Михаил Швыдкой
Ранее планировалось, что второе "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии в 2026 году.
Первый конкурс "Интервидение" прошел в столице России в сентябре 2025 года. Участие в нем приняли исполнители из 23 стран, победа досталась участнику из Вьетнама Дык Фуку.
Саудовская сторона ранее подтвердила намерение провести у себя следующий музыкальный конкурс, однако точные даты пока не определены, сообщил на прошлой неделе замглавы МИД РФ Александр Алимов, передает РИА Новости.