Вестник Кавказа

Тбилиси впервые принимает чемпионат мира по MMA

Тбилиси впервые принимает чемпионат мира по MMA
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чемпионат мира по смешанным единоборствам впервые в истории проходит в Грузии: сегодня 820 претендентов на чемпионские звания пройдут жеребьевку, а бои начнутся завтра и продлятся шесть дней.

Мировое первенство по смешанным единоборствам – MMA – начинается в Тбилиси уже сегодня, 1 ноября. Бойцовский чемпионат, организованный под эгидой Международной федерации MMA, продлится ровно неделю и завершится в следующую субботу.

Для участия в борьбе за звание чемпионов мира по MMA в Тбилиси приехали 820 бойцов из 60 государств – мужчины и женщины, взрослые и юниоры, разделенные на традиционные для этого вида спорта весовые категории.

Россия представлена одной из крупнейших делегаций – 64 бойца обоих полов и всех весовых категорий. На турнире в Грузии россияне будут выступать с национальным флагом и гимном.

От Азербайджана на мировое первенство приехали семеро спортсменов: Габиль Ализаде, Эльмир Аллахвердиев, Али Аташов, Исмет Бадалов, Салех Джафаров, Алекпер Махмудов и Гасан Мухамгазы.

1 ноября ожидается жеребьевка поединков после регистрации команд и инструктажа по нюансам правил MMA, применяющихся на чемпионате мира под эгидой IMMAF. Первые бои состоятся завтра, в понедельник 2 ноября.

Чемпионы среди юниоров будут выявлены в пятницу 6 ноября, а во взрослой категории – в субботу 7 ноября.

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