Иран подготовил план военного ответа на любую агрессию – СМИ

Источник сообщил о готовности Ирана к возможной агрессии со стороны США. По его словам, ВС Исламской Республики разработали всеобъемлющий план на случай эскалации.

В Иране завершили подготовку всеобъемлющего плана военного ответа на случай любой агрессии. Соответствующую информацию подтвердил высокопоставленный региональный чиновник по вопросам политики и безопасности.

Он подчеркнул, что ответ Исламской Республики нацелен на политические объекты и штабы противника, передает телеканал Al Mayadeen.

"Вооруженные силы Ирана завершили разработку всеобъемлющего плана военного ответа и готовятся к масштабным ответным действиям на любую военную агрессию... ответ Ирана будет нацелен на политические объекты и штабы, принадлежащие его противникам и их региональным покровителям"

– Al Mayadeen

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты и Израиль подготовили план новой военной кампании против Ирана, которая в случае срыва дипломатических переговоров может начаться сразу после промежуточных выборов в США, запланированных на 3 ноября.