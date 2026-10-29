Иран подготовил план военного ответа на любую агрессию – СМИ

В Иране завершили подготовку всеобъемлющего плана военного ответа на случай любой агрессии. Соответствующую информацию подтвердил высокопоставленный региональный чиновник по вопросам политики и безопасности.
Он подчеркнул, что ответ Исламской Республики нацелен на политические объекты и штабы противника, передает телеканал Al Mayadeen.
"Вооруженные силы Ирана завершили разработку всеобъемлющего плана военного ответа и готовятся к масштабным ответным действиям на любую военную агрессию... ответ Ирана будет нацелен на политические объекты и штабы, принадлежащие его противникам и их региональным покровителям"
– Al Mayadeen
Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты и Израиль подготовили план новой военной кампании против Ирана, которая в случае срыва дипломатических переговоров может начаться сразу после промежуточных выборов в США, запланированных на 3 ноября.