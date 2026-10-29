Вестник Кавказа

Иран подготовил план военного ответа на любую агрессию – СМИ

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Источник сообщил о готовности Ирана к возможной агрессии со стороны США. По его словам, ВС Исламской Республики разработали всеобъемлющий план на случай эскалации.

В Иране завершили подготовку всеобъемлющего плана военного ответа на случай любой агрессии. Соответствующую информацию подтвердил высокопоставленный региональный чиновник по вопросам политики и безопасности.

Он подчеркнул, что ответ Исламской Республики нацелен на политические объекты и штабы противника, передает телеканал Al Mayadeen. 

"Вооруженные силы Ирана завершили разработку всеобъемлющего плана военного ответа и готовятся к масштабным ответным действиям на любую военную агрессию... ответ Ирана будет нацелен на политические объекты и штабы, принадлежащие его противникам и их региональным покровителям"

– Al Mayadeen

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты и Израиль подготовили план новой военной кампании против Ирана, которая в случае срыва дипломатических переговоров может начаться сразу после промежуточных выборов в США, запланированных на 3 ноября.

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