Вестник Кавказа

КФУ получит новый учебный корпус в Ялте

Сергей Аксенов
© Фото: Сайт президента России
У Крымского федерального университета появится новый кампус площадью 75 тыс кв м. Новый объект построят в селе Понизовка Большой Ялты.

Учебный комплекс Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского построят в Ялте, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Соответствующее распоряжение главы республики было опубликовано на официальном сайте учебного заведения.

Отмечается, что проект будет реализован в рамках поручения президента России Владимира Путина по созданию не менее 40 университетских кампусов к 2036 году Минобрнауки РФ.

Партнерами строительства выступили Сбер и курорт Мрия.

Как отметил Сергей Аксенов, общая площадь кампуса составит около 75 тыс кв м.

"Проект предполагает наличие образовательной, научной и инновационной инфраструктуры, включая высшую школу подготовки кадров, учебные корпуса, бизнес-инкубатор, общеобразовательную школу, культурные и спортивные пространства, комфортабельные общежития"

— Сергей Аксенов

Глава Крыма подчеркнул, что "особое внимание планируется уделить интеграции с индустриальными партнерами, которые будут участвовать в разработке образовательных программ, практической подготовке студентов и коммерциализации исследований".

Он уточнил, что спектр специализаций нового кампуса будет широким.

На базе КФУ будет создан центр для одаренных детей, большое внимание будет уделено развитию туризма, а также агрохозяйства и цифровых технологий, рассказал Аксенов.

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