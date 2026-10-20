В Домбае 2 ноября временно отключат электроэнергию

Курорт Домбай в Карачаево-Черкесии 2 ноября временно останется без электроэнергии в связи с проведением плановых ремонтных работ на энергооборудовании.

В курортном поселке Домбай на территории Карачаево-Черкесии 2 ноября временно ограничат подачу электроэнергии. Об этом сообщили в администрации поселка.

В ведомстве уточнили, что отключение электричества запланировано с 8:00 до 17:00 в связи с плановыми ремонтными работами на энергооборудовании.

Кроме того, в ООО "Канатные дороги Домбая" сообщили, что из-за ремонтных работ канатные дороги курорта работать не будут.

Отметим, что Домбай представляет собой крупный горнолыжный курорт, инфраструктура которого включает порядка 140 объектов размещения общей вместимостью около 7 тыс мест, а также 12 горнолыжных трасс протяженностью более 25 км.