Вестник Кавказа

В Домбае 2 ноября временно отключат электроэнергию

В Домбае 2 ноября временно отключат электроэнергию
© Фото: Марина Лагутина/ “Вестник Кавказа“
Курорт Домбай в Карачаево-Черкесии 2 ноября временно останется без электроэнергии в связи с проведением плановых ремонтных работ на энергооборудовании.

В курортном поселке Домбай на территории Карачаево-Черкесии 2 ноября временно ограничат подачу электроэнергии. Об этом сообщили в администрации поселка.

В ведомстве уточнили, что отключение электричества запланировано с 8:00 до 17:00 в связи с плановыми ремонтными работами на энергооборудовании.

Кроме того, в ООО "Канатные дороги Домбая" сообщили, что из-за ремонтных работ канатные дороги курорта работать не будут.

Отметим, что Домбай представляет собой крупный горнолыжный курорт, инфраструктура которого включает порядка 140 объектов размещения общей вместимостью около 7 тыс мест, а также 12 горнолыжных трасс протяженностью более 25 км.

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