Россия в 2,5 раза нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Китай

За последние десять лет российский экспорт рыбы и морепродуктов в КНР увеличился более чем в 2,5 раза. В топе по поставкам – крабы и минтай.

Президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак сообщил, что за 10 лет объем экспорта рыбы и морепродуктов из России в Китай вырос более чем в 2,5 раза, в натуральном выражении - на 40%. Об этом он заявил в ходе форума "Рыба для будущего", организуемого MSC в рамках China Fisheries & Seafood Expo 2026.

Особенно заметно растут поставки российского минтая на китайский рынок.

"И хотя основной движущей силой роста стоимости экспорта является живой краб, замороженный минтай остается лидирующим продуктом по объему. В прошлом году на китайский рынок было отгружено 535 тыс. тонн замороженного минтая, что на 11% больше, чем в 2024 году. В этом году мы также наблюдаем положительную динамику"

– Алексей Буглак

Также серьезно возросли поставки в КНР филе минтая, рыбного фарша и сурими.