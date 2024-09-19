Россия в 2,5 раза нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Китай

Президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак сообщил, что за 10 лет объем экспорта рыбы и морепродуктов из России в Китай вырос более чем в 2,5 раза, в натуральном выражении - на 40%. Об этом он заявил в ходе форума "Рыба для будущего", организуемого MSC в рамках China Fisheries & Seafood Expo 2026.
Особенно заметно растут поставки российского минтая на китайский рынок.
"И хотя основной движущей силой роста стоимости экспорта является живой краб, замороженный минтай остается лидирующим продуктом по объему. В прошлом году на китайский рынок было отгружено 535 тыс. тонн замороженного минтая, что на 11% больше, чем в 2024 году. В этом году мы также наблюдаем положительную динамику"
– Алексей Буглак
Также серьезно возросли поставки в КНР филе минтая, рыбного фарша и сурими.