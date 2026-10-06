Вестник Кавказа

Осетинскую музыку положили на ноты

Осетинскую музыку положили на ноты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России вышел первый нотный сборник для осетинской гармоники, которая издревле передавалась лишь из поколения в поколение – теперь эти произведения смогут осваивать даже начинающие музыканты.

У осетинской гармоники, история которой уходит корнями в XIX век, появились ноты - в России издали ее первый нотный сборник, в который вошли народные мелодии, ранее передававшиеся лишь семьями из поколения в поколение, сообщили во Владикавказском колледже искусств имени Валерия Гергиева.

"Автором первого нотного сборника для осетинской гармоники стал выпускник колледжа, гармонист, лауреат международных и всероссийских конкурсов Азамат Тедеев - один из ведущих исполнителей на этом народном инструменте в мире"

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С новым сборником решится давняя проблема: издание поможет начинающим музыкантам осваивать довольно сложный репертуар осетинских произведений "с нуля", и не на слух, а системно, по музыкальным канонам, принятым во всем мире, говорится в сообщении, передает ТАСС.

Процесс перевода осетинской гармоники на нотную систему был нелегким: над ним работал заслуженный артист РФ, руководитель государственного национального оркестра народных инструментов Северной Осетии Булат Газданов.

Ранее музыканты играли только на слух, а теперь эти произведения можно будет передать следующим поколениям, говорится в сообщении.

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