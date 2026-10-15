Мирзоян предложил вынести проект новой Конституции Армении на референдум

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян предложил провести в стране всенародный референдум по проекту обновленной Конституции РА. Соответствующую инициативу он озвучил в ходе правительственного часа в парламенте.
Дипломат заявил, что оппозиция сможет реализовать свою цель – отстранить нынешнее руководство страны от власти – только путем конституционного референдума.
Соответственно, по словам Мирзояна, оппозиции будет выгодно ускорить организацию всенародного голосования.
"Я снова делаю политическое предложение. Давайте мы внесем проект конституции, вы скажете, что осуждаете этот проект конституции, он плохой, пойдем на конституционный референдум. Для вас это повод - народ скажет "нет" конституции, и мы подадим в отставку, уйдем"
- Арарат Мирзоян
Напомним, что несколько дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране могут пройти досрочные выборы в парламент: такой шаг, по его словам, может потребоваться, если оппозиция не согласится одобрить новый проект основного закона страны для вынесения на референдум.