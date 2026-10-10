Баку присоединился к Мекканской конвенции

Азербайджан стал участником Мекканской конвенции по борьбе с коррупцией, рассказал генпрокурор республики Кямран Алиев.

Азербайджанская Республика присоединилась к Мекканской конвенции о взаимодействии правоохранительных органов стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) в борьбе с коррупцией, заявил генеральный прокурор страны Кямран Алиев.

Он отметил, что документ был подписан на третьей встречи по вопросам сотрудничества, которая прошла в Баку 27–28 октября.

"В рамках этой встречи Азербайджан наряду с другими государствами присоединился к конвенции. Документ уже подписан, и мы надеемся, что в ближайшее время он будет ратифицирован, после чего положения конвенции будут имплементированы в законодательство Азербайджана"

— Кямран Алиев

Генеральный прокурор сообщил, что теперь положения документа постепенно станут частью национального законодательства.

По его словам, присоединение Азербайджана к соглашению "особенно актуально в преддверии председательства республики в соответствующем формате ОИС".

Баку намерен развивать совместные проекты и сотрудничать с другими участниками организации, в том числе в вопросах противодействия коррупции.

Алиев напомнил, что борьба с коррупцией — один из основных приоритетов государственной политики АР.

Также, генпрокурор подчеркнул, что Азербайджан ранее присоединился к профильным конвенциям ООН и другим международным и региональным соглашениям в этой области.

"Мекканская конвенция станет дополнительной площадкой для обмена опытом и укрепления взаимодействия правоохранительных органов государств ОИС"

– Кямран Алиев

По его мнению, сотрудничество в этой сфере "будет продолжено и даст практические результаты".