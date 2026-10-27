РФ приветствует намерение турецких компаний выкупить доли в АЭС "Аккую" – Путин

Владимир Путин заявил, что Россия приветствует стремление турецких компаний выкупить доли в проекте АЭС "Аккую".

Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает стремление турецкого бизнеса участвовать в проекте АЭС "Аккую" через выкуп долей.

"Правда, сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакетом. Мы только приветствуем - пожалуйста"

– Владимир Путин

По словам Путина, РФ инвестировала в проект $25 млрд. Как отметил российский президент, проект является уникальным, так как Москва строит, владеет и эксплуатирует объект.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее сообщил, что физический запуск станции планируется провести во второй половине декабря 2026 года.