Вестник Кавказа

РФ приветствует намерение турецких компаний выкупить доли в АЭС "Аккую" – Путин

РФ приветствует намерение турецких компаний выкупить доли в АЭС "Аккую" – Путин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин заявил, что Россия приветствует стремление турецких компаний выкупить доли в проекте АЭС "Аккую".

Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает стремление турецкого бизнеса участвовать в проекте АЭС "Аккую" через выкуп долей.   

"Правда, сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакетом. Мы только приветствуем - пожалуйста"

– Владимир Путин 

По словам Путина, РФ инвестировала в проект $25 млрд. Как отметил российский президент, проект является уникальным, так как Москва строит, владеет и эксплуатирует объект.  

Глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее сообщил, что физический запуск станции планируется провести во второй половине декабря 2026 года.

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