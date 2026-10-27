Вестник Кавказа

Новая группа российских специалистов вернется на АЭС "Бушер" в ноябре

Эмблема Росатома
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На сегодняшний день на АЭС "Бушер" находятся чуть более 190 российских специалистов. В следующем месяце их численность должна увеличиться.

В ноябре численность сотрудников "Росатома" на атомной электростанции "Бушер" в Иране достигнет 200 человек. Об этом рассказал глава российской госкорпорации Алексей Лихачев. 

"До 200 человек поднимем численность строителей в следующем месяце"

– Алексей Лихачев

Сейчас на иранском объекте находятся 192 российских специалиста. На строительной площадке задействованы 142 человека, еще 50 заняты планово-предупредительными работами на действующем энергоблоке.

Накануне сообщалось, что "Росатом" собирается нарастить количество российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране до 700 человек.

Напомним, 27 октября в Кремле прошла встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. В ходе переговоров глава российского государства заявил о заявил о продолжении строительства АЭС "Бушер". 

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