Система "все включено" не изменится в отелях Турции – администрация президента

Турецкие власти не намерены менять действующую в курортных отелях систему "все включено". В Анкаре отметили, что в Турции учитывают интересы туристов.

Формат "все включено" в Турции не изменится в новом году, следует из заявления администрации президента страны.

В администрации турецкого лидера подтвердили, что туристический сектор время от времени выдвигает различные предложения по вопросу изменения "все включено". Эти идеи обсуждаются с туристическими ассоциациями и министерством культуры и туризма Турции, но менять что-то сейчас не планируется.

"На данный момент какие-либо решения, способные кардинально изменить систему "все включено" в наших отелях в новом сезоне не обсуждаются. Заверяем, что любые решения по этому вопросу будут учитывать в первую очередь интересы гостей нашей страны"

– администрация президента Турции

Предложения по переосмыслению или отмене "все включено" в Турции связаны с тем, что отели сталкиваются с большим количеством пищевых отходов, а рост цен на продукты повышает издержки. Кроме того, предполагается, что смены формата работы курортных отелей приведет к тому, что туристы будут больше тратить вне отелей, что поддержит локальный бизнес, передает РИА Новости.