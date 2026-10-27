Запрет на экспорт СПГ хотят продлить в Казахстане

В Казахстане продолжает действовать запрет на вывоз СПГ. В ближайшие несколько недель его действие планируют продлить еще на 6 месяцев.

Казахстан намерен продлить на полгода запрет на вывоз сжиженного газа (СПГ), пропана и бутана железнодорожным транспортом с предусмотренными проектом исключениями. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Соответствующий проект приказа Минэнерго "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа" размещен для на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Обсуждение продлится до 12 ноября, а уже с 14 ноября эти ограничения могут быть введены.

Согласно задумке властей, данный шаг должен помочь с обеспечением стабильности внутреннего топливного рынка.

Напомним, запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автотранспортом действует в Казахстане с 2017 года. В мае текущего года Минэнерго РК продлило его действие еще на 6 месяцев.