Вестник Кавказа

Запрет на экспорт СПГ хотят продлить в Казахстане

Огнеопасно газ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане продолжает действовать запрет на вывоз СПГ. В ближайшие несколько недель его действие планируют продлить еще на 6 месяцев.

Казахстан намерен продлить на полгода запрет на вывоз сжиженного газа (СПГ), пропана и бутана железнодорожным транспортом с предусмотренными проектом исключениями. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Соответствующий проект приказа Минэнерго "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа" размещен для на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Обсуждение продлится до 12 ноября, а уже с 14 ноября эти ограничения могут быть введены.

Согласно задумке властей, данный шаг должен помочь с обеспечением стабильности внутреннего топливного рынка.

Напомним, запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автотранспортом действует в Казахстане с 2017 года. В мае текущего года Минэнерго РК продлило его действие еще на 6 месяцев.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
770 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.