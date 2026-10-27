Лейла Алиева встретилась с гендиректором ИСЕСКО

Сегодня вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бен Мухаммедом аль-Маликом, было подписано соглашение о сотрудничестве.

Встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бен Мухаммедом аль-Маликом состоялась сегодня.

На ней были рассмотрены перспективы сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО. Было указано, что за проекты в образования, социальной поддержке в исламском мире и других странах Фонд в прошлом году получил премию Hamdan-ISESCO. Кроме того, было отмечено особое внимание, которое Фонд Гейдара Алиев на протяжении всего существования уделяет развитию образования и социальной сферы.

В этом отношении был сделан акцент на значении меморандума между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО. Документ предполагает обмен опытом, работу над совместными проектами в области культуры, науки, образования и развития новых технологий и других направлениях.

После встречи Лейлы Алиевой и Салима бен Мухаммеда аль-Малика было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО, в рамках которого планируется воплотить в жизнь ряд важных проектов.

Один из таких проектов – проведение очередного вручения "Премии культурного наследия Натаван", учрежденной совместно Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО.

Еще одно направление сотрудничества – региональный проект под названием "Мир через культуру и развитие в Западной Африке".

Запланирована и дальнейшая работа над индексом искусственного интеллекта в исламском мире (AI Index), презентация которого состоялась в прошлом году в Баку.