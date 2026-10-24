Средства от футбольного матча передали в Фонд возрождения Карабаха

Матч между футбольными клубами "Туран Товуз" и "Фенербахче" прошел в Баку в начале октября. Средства от матча передали Фонду возрождения Карабаха.

Денежные средства, полученные от товарищеского матча между футбольными клубами "Туран Товуз" (Азербайджан) и "Фенербахче" (Турция), перечислены в Фонд возрождения Карабаха (ФВК). Об этом пишут азербайджанские СМИ.

По их данным, "Туран Товуз" передал ФВК 50 тыс манатов. Клуб также будет генеральным партнером благотворительного футбольного турнира "Кубок Возрождения", организатором которого выступит Фонд возрождения Карабаха.

Ранее сообщалось, что деньги от товарищеской встречи "Туран Товуз" - "Фенербахче" пойдут на проекты по восстановлению территорий, освобожденных от оккупации, и устойчивому развитию региона. Игра состоялась в Баку 3 октября. Победу со счетом 2:0 одержала турецкая команда.

Напомним, "Туран Товуз" и Фонд возрождения Карабаха оформили в конце сентября меморандум о сотрудничестве.