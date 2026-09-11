Путин встретился с ас-Сиси

Российский президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия–Африка.

Президент России Владимир Путин встретился с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что переговоры состоялись на полях саммита Россия–Африка, который проходит в Москве 28-29 октября.

Как рассказали в Кремле, президенты обсудили вопросы двусторонней и международной повестки, а также российско-египетское партнерство в области энергетики.

По словам российского президента, отношения между Москвой и Каиром развиваются с опорой на принципы уважения и взаимопомощи.

Владимир Путин отметил рост товарооборота между странами.

"Стабильно, несмотря на региональную напряженность, растет товарооборот. В первые восемь месяцев этого года его объем уже увеличился на 14%. В 2025 году он показал рекордные значения, впервые превысив $10 млрд"

— Владимир Путин

Также он отметил, что Россия в целом наращивает товарооборот со странами Африки, значительная его часть приходится на торговлю с Египтом.

Путин и ас-Сиси затронули тему строительства АЭС "Эль-Дабаа", которое в настоящее время ведет российская госкорпорация Росатом.

"По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции "Аль-Дабаа", и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два"

— Владимир Путин

Также российский лидер рассказал египетскому коллеге о том, что большое количество россиян выбирают его страну для отдыха.

По его словам, свыше 1,2 млн российских туристов посетили Египет за первое полугодие 2026 года.

"За первые шесть месяцев сего года более 1,2 млн наших туристов посетили Египет. За весь 25-й год - около полутора млн"

— Владимир Путин

Кроме того, президент РФ выразил признательность президенту Египта за визит на саммит Россия–Африка.

Абдель Фаттах ас-Сиси, в свою очередь, поблагодарил российского коллегу за теплый прием в Москве.

Он подчеркнул, что российский лидер очень много работает, и "это вызывает восхищение".

По словам президента Египта, Каир очень ценит отношения с Москвой и стремится к их дальнейшему укреплению.

Он подчеркнул, что Египет надеется сотрудничать с Россией в различных областях – в торговле, экономике и поставках зерна.

"Мы стремимся к развитию стратегического партнерства с вашей страной. Надеемся на развитие сотрудничества между нашими странами в различных сферах"

— Абдель Фаттах ас-Сиси

Также он заявил о намерении реализовать проект атомной электростанции "Эль-Дабаа" в установленные сроки и не изменять его график.

"Мы очень намерены и рассчитываем выполнять проекты в установленных сроках... Мы тоже хотели бы не менять график, который уже установлен у нас по этому проекту"

— Абдель Фаттах ас-Сиси

Президент подчеркнул, что Каир "прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок".

Ас-Сиси также заявил о том, что хотел бы сотрудничества с РФ в области специальных производств, включая добычу урана и редких металлов.

Кроме того, египетский президент предложил развить партнерство с Москвой в сфере малых и плавучих ядерных реакторов, создания испытательного реактора и испытательного центра, а также новых энергоблоков после 2030 года.

В частности, Абдель Фаттах ас-Сиси призвал Владимира Путина "поддержать запуск промышленной зоны РФ и заявил о готовности Египта предоставить льготы и поддержку для ее реализации".