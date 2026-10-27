Всемирный банк спрогнозировал рост цен на энергоносители на 32%

В 2026 году цены на энергоносители вырастут на 32%, но уже в 2027 году стоит ожидать их спада на 12%, считают аналитики Всемирного банка.

Цены на сырьевые товары в 2026 году вырастут на 23%, прогнозирует Всемирный банк (ВБ).

Соответствующая информация содержится в пресс-релизе банка к обзору Commodity Markets Outlook.

Отмечается, что цены на них выйдут таким образом на второй по величине уровень с 2013 года.

"Конфликт на Ближнем Востоке истощил запасы нефти и наверняка выведет цены на энергоносители на четырехлетний максимум"

— Всемирный банк

Также, согласно его прогнозам, "перебои поставок зерновых и погодное явление Эль-Ниньо представляют угрозу для урожаев и доступности продовольствия".

При этом, отмечается, что в следующем году сырьевые товары подешевеют на 7%.

Рост цен на энергоносители в этом году ожидается на уровне 32%, а в следующем году они станут дешевле на 12%, говорится в отчете ВБ.

"От месяца к месяцу экспортные потоки, возможно, останутся волатильными, но в целом предполагается, что недавний рост поставок нефти из стран Персидского залива будет устойчивым и в 2027 году глобальные объемы добычи нефти приблизятся к уровню 2025 года"

— Всемирный банк

Ожидается, что рост поставок нефти позволит ослабить напряженность на рынке, и это, в свою очередь, снизит цены в среднем до $79 за баррель в следующем году.

При этом, во Всемирном банке подчеркнули, что мировое потребление нефти в 2026 году снизится на 2,6 млн баррелей в сутки, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году.

Это, по словам аналитиков, третий по величине спад за всю историю после пандемийного 2020 года и кризисного для нефтяного рынка 1980 года.

При этом, в 2027 году спрос на нефть будет умеренным. Это объясняется ускоренным переходом на электромобили, что, возможно, будет иметь долговременный эффект.

Также предложение нефти в этом году упадет на 5,5 млн баррелей в сутки, а в следующем – останется на уровне 106 млн баррелей в сутки, это позволит вернуть рынок к существенному профициту.

Согласно прогнозам Всемирного банка, объемы нефтепереработки в 2026-м снизятся на 2,3 млн баррелей в сутки, но примерно в середине следующего года вернутся на тот же уровень, что и до войны на Ближнем Востоке.

Это будет происходить на фоне ремонтов НПЗ и экспортной инфраструктуры в регионе и в России, поясняется в отчете.