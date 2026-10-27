Баку показывает всем странам пример мира и стабильности – ОИС

Азербайджан, по словам генерального секретаря ОИС Исмаила ульд Шейха Ахмеда, представляет собой яркий пример заботы о мире и стабильности.

Генсекретарь Организации исламского сотрудничества Исмаил ульд Шейх Ахмед назвал Азербайджан примером заботы о мире и стабильности, соответствующее заявление он сделал в ходе встречи со спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Он также выразил мнение, что председательство Азербайджана в Организации исламского сотрудничества в следующем году поможет дальнейшему ее укреплению.

Сахиба Гафарова поздравила генерального секретаря ОИС с избранием на этот пост, пожелала ему успехов, а также отметила тот факт, что Азербайджан оказался одной из первых стран, которые сотрудничества Исмаил ульд Шейх Ахмед посетил в новой должности. Председатель азербайджанского парламента подчеркнула, что это говорит о прочных связях между Баку и организацией.

Она выразила уверенность, что визит генсекретаря ОИС поможет дальнейшему упрочению сотрудничества с Азербайджаном.

Кроме того, стороны обратили внимание на большую роль, которую Азербайджан играет в работе ОИС.

Исмаил ульд Шейх Ахмед выразил благодарность Азербайджану за поддержку работы организации, а также за успешное проведение Всемирного форума межкультурного диалога.

Он также рассказал о большом значении проведения в Азербайджане XVI сессии Исламской конференции на высшем уровне и председательства Баку в ОИС в будущем году. Исмаил ульд Шейх Ахмед выразил уверенность в еще большем развитии организации во время председательства Азербайджана.