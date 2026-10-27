Росатом надеется начать строительство новых АЭС в Иране

Российская сторона, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, надеется приступить к строительству новых блоков атомных электростанций в Иране.

РФ рассчитывает в обозримом будущем приступить к строительству в Иране энергоблоков на других АЭС, помимо АЭС Бушер, такое заявление сделал глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, имеются в виду блоки как большой, так и малой мощности. Глава госкорпорации отметил, что строительство малых блоков представляет собой "отдельный проект".

"Мы подписали это соглашение относительно недавно, уже на фоне, так сказать, военных действий. И надеемся, что рано или поздно перейдем к реализации (проектов АЭС обоих типов - ред.)"

- Алексей Лихачев

Напомним, что в данный момент Росатом участвует в создании второго и третьего блоков атомной электростанции Бушер в Иране. Москва и Тегеран также подписали соглашения о строительстве в Иране с участием России восьми новых блоков АЭС большой мощности, а также соглашение о сооружении блоков малой мощности.