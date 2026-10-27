Авария оставила без воды дагестанский Избербаш и четыре села

Сегодня днем на водоводе "Каспийск – Избербаш" произошла крупная авария, которая фактически оставила без воды не только сам город, но и четыре села Карабудахкентского района Дагестана. Ремонт может продлиться больше трех дней.

Сегодня днем на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш" диаметром 1020 мм произошла крупная авария: порыв водовода сильно ограничил подачу воды в четыре села Карабудахкентского района Дагестана и частично в сам город Избербаш, сообщило МЧС Дагестана со ссылкой на Единого оператора Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.

"От дежурного ЕДДС поступила информация, что произошли аварийные отключения водоснабжения. ...Зафиксирован прорыв водовода в районе эстакады между аэропортом и городом Каспийском. Для устранения повреждения пришлось остановить насос первого подъема в Каспийске"

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В связи с аварийной ситуацией с 29 по 31 октября возможны перебои водоснабжения в различных районах Избербаша и селах Манаскент, Зеленоморск, Уллубий-аул и Ачи-су Карабудахкентского района, добавили в главке МЧС, передает "Интерфакс".

Сейчас на месте аварии работают две аварийные бригады и специализированная техника. Аварийно-восстановительные работы могут продлиться до трех суток и будут идти в круглосуточном режиме до полного возобновления подачи воды, - отмечается в сообщении.