Новый путеводитель по КБР претендует на премию РГО

Власти Кабардино-Балкарии выдвинули на соискание национальной премии "Хрустальный компас" новый путеводитель по региону, подробно рассказывающий о его истории, культуре и природных объектах.

Новый двухтомный историко-краеведческий путеводитель "Поедем вместе по уникальным местам Кабардино-Балкарии" может получить национальную премию "Хрустальный компас", ежегодно присуждаемую под эгидой Русского географического общества, сообщает пресс-служба правительства КБР.

"Авторы позиционируют свою работу как научно-популярное издание. Оно рассказывает об истории, культуре и природных объектах региона. Книга поможет туристам, которые едут в республику отдыхать, при планировании маршрутов"

- сообщение

Путеводитель уже включен в перечень соискателей на официальном сайте премии, голосование продлится до 31 октября включительно, передает портал "Это Кавказ".

Всего в текущем 2026 году на премию претендуют более 500 уникальных проектов и современных достижений из 29 стран, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что туристический поток в Кабардино-Балкарии по итогам девяти месяцев 2026 года вырос на 1,5% и составил 1 млн 581 тыс человек. Положительная динамика обусловлена развитием местной инфраструктуры, ростом числа гостиниц и повышением уровня сервиса. Кроме того, путешественники стали чаще интересоваться природными и историческими памятниками региона.

Наибольший прирост числа отдыхающих зафиксирован в городе-курорте Нальчик, показатель которого увеличился на 41,5%.