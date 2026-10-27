Президент Ирана рассказал о визите в Россию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан дал высокую оценку своему визиту в Россию, где он принял участие в 8-м Форуме стран экспортеров газа, особо отметив содержательные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан накануне вечером по завершении визита в Москву дал интервью иранскому государственному информационному агентству IRNA, в котором оценил результаты своего насыщенного визита в Россию.

"Мы провели подробные обсуждения вопросов, связанных с газом и энергетикой, и достигли хороших договоренностей. В целом саммит прошел очень хорошо. Помимо встречи с эмиром Катара, у нас состоялась хорошая беседа с президентом России"

- Масуд Пезешкиан

Говоря о своей встрече с российским лидером, президент Ирана особо отметил то, что главы двух государств обсудили все направления сотрудничества и взаимодействия между ними.

В ходе этой встречи состоялись содержательные переговоры о сотрудничестве в различных областях, включая нефть, газ, транспортные пути, сельское хозяйство, промышленность и вопросы безопасности, добавил Масуд Пезешкиан.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Путин встретился с Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Путин заявил, что Москва надеется на благоприятное развитие ситуации в регионе и готова продолжать выполнять свои обязательства по совместным проектам.

Торговый оборот двух стран вырос на 10,4% за восемь месяцев года. Страны продолжают развивать совместные инициативы в гуманитарной сфере и энергетике, в частности, по проекту АЭС "Бушер", отметил Путин.