США предупредили страны Персидского залива о скорых военных действиях против Ирана

Источники сообщают о подготовке США к военным действиям против Ирана. По их данным, это произойдет после выборов в Конгресс в начале ноября.

Соединенные Штаты уведомили страны Ближнего Востока о скорой короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана. Об этом рассказали информированные источники.

По их данным, представители США передали данную информацию ряду стран Персидского залива по дипломатическим и военным каналам. Источники отмечают, что операция против Ирана будет проведена после выборов в конгресс, запланированных на 3 ноября, передает The Wall Street Journal.

Согласно информации WSJ, США уже начали перебрасывать на Ближний Восток зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также эвакуировать военный персонал с тех баз, которые могут быть атакованы Ираном.

Кроме того, американские войска сейчас в ускоренном режиме пополняют запасы боеприпасов и готовят технику к боевым действиям. В ближайшее время в регион прибудет еще одна авианосная ударная группа и экспедиционное подразделение морской пехоты.