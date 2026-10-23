Прогноз по ключевой ставке дали в Сбере

В Сбербанке считают, что на последнем в 2026 году заседании Центробанка ключевая ставка может остаться неизменной или опустится на 25 б.п. В 2027 году не ожидается, что ставка будет понижена до 10%.

Снижения ключевой ставки ЦБ РФ в будущем году до уровня 10% не ожидается, рассказал финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Судя по прогнозу, который ЦБ опубликовал на прошлой неделе по ключевой ставке на 27-й год, не стоит ожидать, что ключевая ставка в 2027 году опустится в район 10%. Поэтому здесь, скорее, структурно мы окажемся в той же ситуации, где находимся и в данный момент"

– Тарас Скворцов

Он отметил, что в Сбере допускают, что на заседании в декабре ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне, либо будет незначительно снижена.

"Допускаем вариант сохранения ключевой ставки на последнем заседании в декабре, но вместе с тем считаем, что есть довольно существенная вероятность того, что ключевая ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов"

– Тарас Скворцов

Ключевая ставка в России с июля держится на уровне 14%, на заседании 23 октября ЦБ РФ оставил ее без изменений. В этом году состоится еще одно заседание по ставке, оно пройдет 18 декабря.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания 23 октября сообщила, что пространство для снижения ключевой ставки сохраняется на 2027 год, но его стало меньше.