Работу МКС могут продлить до 2032 года

Роскосмос и NASA обсуждают возможность продления работы МКС еще на два года – до 2032 года, сообщил Мантуров.

Возможность продолжения эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2030 года обсуждается сейчас Россией и иностранными партнерами, рассказал на заседании Совета Федерации первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

"В плановом режиме продолжается наша пилотируемая программа, перекрестные полеты и работа на Международной космической станции. Сейчас обсуждаем с партнерами продление ее эксплуатации до 2032 года"

– Денис Мантуров

Возможность продления работы МКС не отменяет российский планов по подготовке модулей Российской орбитальной станции, которую планируется начать развертывать в 2028 году, подчеркнул он.

Роскосмос и NASA летом 2026 года договорились о продлении работы МКС до 2030 года.