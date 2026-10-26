У Дагестана будет общая цифровая библиотека

Многонациональное население Дагестана вскоре получит цифровую библиотеку, книги в которой будут продублированы на родных для каждого языках народов, населяющих регион: уже создана тестовая версия ее технической платформы.

Вскоре исполнится заветная мечта многонациональной семьи народов, населяющих Дагестан: для них будет создана цифровая библиотека, которая объединит в себе тексты и аудиозаписи на всех языках населения региона, на эти цели будет затрачено 15 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В библиотеке предусмотрен перевод 50 тысяч пар параллельных предложений на аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском, лакском, табасаранском языках, а также профессиональная запись и озвучивание информационных материалов, создание техплатформы для расширения языковой модели"

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Непростая работа ведется на базе Дагестанского научно-исследовательского института педагогики им. А.А.Тахо-Годи: над переводами текстов будущей библиотеки уже работают специалисты рабочих групп по созданию корпусов национальных языков народов Дагестана, передает портал "Это Кавказ".

Уже создана тестовая версия технической платформы будущей библиотеки. После создания книгохранилища Минцифры Дагестана адаптирует для населения региона Единый портал государственных и муниципальных услуг, который тоже заговорит на привычных для него языках.