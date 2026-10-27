Путин и Пезешкиан поговорили о возвращении персонала на АЭС "Бушер"

Президенты РФ и Ирана обсудили возвращение российского персонала на АЭС "Бушер". В настоящее время там находятся почти две сотни российских специалистов.

Одной из обсуждаемых тем в ходе переговоров президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана стало возвращение российского персонала на атомную электростанцию АЭС "Бушер". Об этом рассказал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Вчера эта тема была предметом дискуссии между Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Ирана господином Пезешкианом"

– Алексей Лихачев

Переговоры президентов РФ и Ирана состоялись в Кремле 27 октября. Владимир Путин и Масуд Пезешкиан поговорили о сотрудничестве в сфере нефти и газа, расширении экономических обменов и использовании взаимного потенциала продвижения работы над совместными проектами. Затрагивалась также обстановка на Ближнем Востоке. В ходе встречи российский лидер заявил о продолжении строительства АЭС "Бушер".

Напомним, на сегодняшний день на АЭС "Бушер" находятся 192 российских специалиста.