Первый в СКФО технопарк электроники заработает в Чечне

В скором времени на территории Чечни заработает первый в Северо-Кавказском федеральном округе России технопарк электронной промышленности "Альтаир", который укрепит независимость страны от импорта в этой сфере.

В Чечне завершается строительство технопарка электронной промышленности "Альтаир", который заработает уже до конца текущего 2026 года: ход его строительства проверил министр промышленности, торговли, топлива и энергетики республики Илес Масаев.

" Наша задача - восполнить рынок этой отрасли. Для строительства технопарка в республику привлечены 900 млн рублей субсидий, общая стоимость проекта - 1 млрд 358 млн рублей"

– Илес Масаев

Работы идут высокими темпами, и уже сейчас ведется активная работа с потенциальными резидентами будущего технопарка. Помимо производства, в парке будет создан центр прототипирования, на базе которого можно будет создавать макеты и опытные образцы будущей техники, сообщает "Грозный-информ".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чечне начнут выпускать продукцию в сфере микроэлектроники, которая больше всех пострадала в результате пандемии и беспрецедентных санкций.

Запуск технопарка позволит РФ укрепить независимость от импорта в сфере электронной промышленности, а налаженное производство в данной области позволит повысить привлекательность региона для инвесторов и укрепить взаимодействие науки, бизнеса и госструктур.