В Чечне заработает технопарк в сфере микроэлектроники 

Продукцию в сфере микроэлектроники начнут выпускать в Чечне. Запуск проекта будет способствовать укреплению независимости РФ от импорта в сфере электронной промышленности.

Уже в этом году в Чечне стартует строительство технопарка, специалисты которого будут производить продукцию в сфере микроэлектроники.

«Микроэлектроника пострадала больше всех в результате пандемии и беспрецедентных санкций. Наша задача — восполнить рынок данной отрасли. Для строительства технопарка в республику привлечены 900 миллионов субсидий, общая стоимость проекта — 1 миллиард 358 миллиона рублей. Строительные работы начнутся в этом году»

– глава Минпрома Чечни Адам Хакимов.

Далее глав ведомства отметил, что запуск технопарка позволит РФ укрепить независимость от импорта в сфере электронной промышленности. Кроме того, налаженное производство в данной области позволит повысить привлекательность региона для инвесторов.

«Тот факт, что из всех существующих технопарков и индустриальных парков в России доля СКФО занимает всего лишь 4%, ставил наши регионы в крайне неравные условия перед инвесторами»

– Адам Хакимов.

Также министр выразил уверенность, что технопарк позволит укрепить взаимодействие науки, бизнеса и госструктур.