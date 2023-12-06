В Чечне откроется первый завод по закалке стеклопакетов

В начале весны в Грозном начнет работу новое предприятие - завод по закалке стекла и стеклопакетов. Это будет первое такое производство в Чечне.

В марте в столице Чечни откроется завод по закалке стекла и стеклопакетов.

"В настоящее время строительные работы на объекте завершаются. Первый в Чеченской Республике завод по закалке стекла и стеклопакетов планируют ввести в эксплуатацию уже в марте"

– мэрия Грозного

Производственная мощность составит от 1 до 1,5 тыс кубометров стекла в смену. На предприятии будут работать не только со стеклопакетами, но и со стеклом для панорамного остекления. Планируется, в том числе, закалять толстое стекло с энергосберегающим покрытием.

"Производительной мощности хватит на удовлетворение потребительского спроса на стекло в Чеченской Республике и для поставки в соседние регионы. Это особенно важно, учитывая большое количество строящихся высотных зданий в регионе"

– пресс-служба мэра города