В Чечне откроется первый завод по закалке стеклопакетов

В марте в столице Чечни откроется завод по закалке стекла и стеклопакетов.
"В настоящее время строительные работы на объекте завершаются. Первый в Чеченской Республике завод по закалке стекла и стеклопакетов планируют ввести в эксплуатацию уже в марте"
– мэрия Грозного
Производственная мощность составит от 1 до 1,5 тыс кубометров стекла в смену. На предприятии будут работать не только со стеклопакетами, но и со стеклом для панорамного остекления. Планируется, в том числе, закалять толстое стекло с энергосберегающим покрытием.
"Производительной мощности хватит на удовлетворение потребительского спроса на стекло в Чеченской Республике и для поставки в соседние регионы. Это особенно важно, учитывая большое количество строящихся высотных зданий в регионе"
– пресс-служба мэра города